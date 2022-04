Le père du terroriste qui a assassiné Tomer Morad et Eitam Maguini, z’l, et blessé huit autres personnes, s’est réjoui de l’acte de son fils. Le Shabak a indiqué que le terroriste n’appartenait officiellement à aucune organisation et n’était pas connu des services de sécurité.

Le père, qui est un des cadres du Fatah à Djénine, a déclaré : »La victoire est proche ». Il a prononcé un discours enflammé devant une foule venue se réjouir de l’attentat. Il a poursuivi: »Allah, libère Al Aqsa de l’impureté des occupants. Mon fils est mort en jeûnant, en shahid ».

Abou Mazen a condamné, à sa façon, l’attentat. Il a déclaré aspirer à la stabilité, surtout en cette période de fêtes, mais dans le même temps a mis en garde »les colons » face à une volonté d’escalade.

Comme disait Golda Meïr: »Nous n’aurons pas la paix tant qu’ils nous haïront plus qu’ils n’aiment leurs propres enfants ».