Ilan Moreno, le père d’Emmanuel Moreno, z’l, a réagi ce matin au débat qui fait rage ces derniers jours autour de la présence de personnalités politiques dans les cimetières militaires pour Yom Hazikaron.

Rappelons que les dirigeants de la protestation contre la réforme judiciaire et le gouvernement, ont officiellement demandé aux représentants du gouvernement de ne pas participer aux cérémonies de Yom Hazikaron.

Ilan Moreno a fait part sur la radio 103FM de sa tristesse face à ce débat: »Cela me fait mal, cela nous fait mal. Tout le peuple d’Israël n’a pas seulement le droit, mais le devoir de rendre hommage à ceux qui sont tombés, de s’unir ce jour-là tous ensemble sans distinction, en particulier les politiques qui donnent l’ordre de partir au combat. Peu importe le camp politique de ces décideurs, nous n’avons pas le droit de leur refuser le droit de venir s’incliner devant ceux qui sont tombés. Je pense que beaucoup de familles endeuillées partagent mon point de vue, la plupart sont silencieuses ».

Le père d’Emmanuel Moreno a été interrogé sur la demande des familles endeuillées de Beer Sheva de ne pas laisser le ministre Ben Gvir venir à la cérémonie comme cela été prévu. Elles ne veulent pas de la présence d’un ministre qui a été, par le passé, condamné pour soutien au terrorisme et qui n’a pas servi dans Tsahal. »Mon fils est enterré à Jérusalem, je ne peux donc pas parler au nom des familles de Beer Sheva », a répondu Moreno, »Je peux juste dire qu’un certain nombre de politiciens qui n’ont pas fait l’armée, ont pris la décision de partir en guerre, et peu importe leur appartenance partisane ».

A la fin de l’interview, Ilan Moreno a tenu à insister sur l’importance de l’unité pour Yom Hazikaron: »Notre force est dans notre union, que chacun respecte l’autre, celui-là donne sa préférence au peuple d’Israël, celui-là, à la terre d’Israël et celui-là à la Torah d’Israël, nous sommes forts lorsque nous sommes unis.

Qu’allons-nous faire maintenant? Allons-nous construire des carrés différents pour les soldats sur le Mont Herzl? Chacun en fonction de ses préférences politiques? Ils se sont battus ensemble, les parents doivent être ensemble, au moins ce jour-là, ensuite on peut toujours exprimer nos divergences, mais dans le respect ».