Le PDG de la firme Pfizer Albert Burla a accordé une interview au Financial Times où il a raconté comment la décision avait été prise de faire d’Israël le premier et principal client du vaccin contre le Corona en échange d’informations médicales sur son efficacité.

Mais surtout, il a confié au journaliste avoir été impressionné par le niveau de connaissances et la maîtrise de la situation de Binyamin Netanyahou : « Il savait tout. Tout simplement. Il me téléphonait chaque demi-heure pour me demander : ‘Et quid des jeunes ?’, ‘Comment réagissent-ils au vaccin ?’ ‘Qu’en-est-il du varient sud-africain ? ‘Que faites-vous à ce sujet ?’ Je suis convaincu qu’il a fait tout cela pour le bien de son peuple même si je sais aussi qu’il pensait que cela pourrait lui servir sur le plan politique ».

Lorsque le journaliste lui a rappelé que Binyamin Netanyahou avait été obligé de quitter le pouvoir, Albert Burla a répondu : « Oui, mais il a exercé de manière excellente ».

