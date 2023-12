Le commandant du bataillon 17 dont les soldats ont tiré, par erreur, sur trois des otages, a tenu à préciser certains faits, sur son compte Instagram. Il écrit:

”Le pays a le droit de savoir qui sont les ”mauvais” combattants qui ont agi avec ”négligence”, qui n’ont ”pas respecté les consignes d’ouverture du feu” et je cite là nos chers médias.

Alors pour ôter tout doute:

Il s’agit des mêmes combattants qui ont décidé de faire le cours d’officiers pour être les commandants des bataillons de l’infanterie, de Golani et de Guivati.

Il s’agit des mêmes combattants qui ne sont pas rentrés chez eux depuis 80 jours! Oui, certains étaient déjà en poste la semaine d’avant ce samedi noir et nous protégeaient en Judée-Samarie!

Il s’agit des mêmes combattants qui retournent chaque pierre à Gaza pour ramener les otages et supprimer toute menace terroriste sur nous!

Il s’agit des mêmes combattants qui ne se plaignent pas des difficultés et du fait qu’ils languissent leurs familles et qui font tout mais vraiment tout animés par un sentiment de mission et d’obligation envers le peuple d’Israël!

Ce sont les mêmes combattants qui dorment dans des débris de bâtiments et se réveillent au son des obus et des coups de feu chaque jour en mettant leur vie en danger pour tous les citoyens du pays!

Ce sont les mêmes combattants dont les amis ont perdu la vie le 7 octobre pour défendre la sécurité du pays!

Il s’agit des commandants qui sont en première ligne avec leurs hommes.

Alors j’ai une demande à tous ceux qui liront ce post, arrêtez-vous une minute avant de porter des accusations, c’est la guerre. C’est douloureux et triste pour tout le monde, nos meilleurs hommes sont tués, nous sommes tous de tout coeur avec les familles des otages et aucun mot ne pourra consoler les familles de ceux qui ont été tués. Mais les soldats ne sont pas coupables, nous faisons tous notre maximum, des accidents peuvent arriver et il y a des défaillances, elles doivent être traitées comme telles”.

Il a conclu son post par: ”N’oublions pas nos combattants, ils sont encore là-bas, ils se battent pour tout le monde, jour et nuit, pendant que le public dehors les juge sans procès. Ils méritent d’être soutenus, surtout en ces moments difficiles”.