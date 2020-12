Les deux ministres travaillistes du gouvernement, Amir Peretz et Itsik Schmuli ont annoncé qu’ils voteront mercredi en faveur de la motion de censure déposée par Yesh Atid. Dans un communiqué commun, les deux ministres indiquent : « Il est impossible de continuer à maintenir ce gouvernement dans lequel la chose la plus importante est l’incertitude. C’est justement au sein de l’une des crises les plus graves que le pays ait connu que le budget de l’Etat est pris en otage par le Premier ministre pour des raisons personnelles. Au lieu d’une paralysie permanente et des accusations mutuelles il vaut mieux dissoudre la Knesset et aller vers de nouvelles élections ».

Photo Tomer Neuberg / Flash 90