La députée travailliste Meirav Michaeli a « remporté » son combat judiciaire : un tribunal a tranché en sa faveur dans sa demande d’organiser des primaires pour la présidence et la liste travailliste pour les prochaines élections. Le secrétaire-général du parti, Amir Peretz, qui a annoncé qu’il ne se représentera pas, s’était toutefois opposé à la tenue de primaires, tout comme le ministre Itzik Schmuli.

A l’annonce du verdict, Meirav Michaeli, actuelle n°3 de la liste (sur trois membres à la Knesset !) a annoncé qu’elle présentera sa candidature à la direction du parti. Elle a publié un communiqué triomphant : « Le tribunal de district a accédé à notre requête et a annulé la tentative du chef du parti d’annuler les primaires et a ainsi permis aux membres du parti de choisir qui devra les représenter (…) Il y a un peu plus d’un mois, Amir Peretz et Itzik Schmuli ont tenté de transformer le Parti travailliste en dictature sans primaires. Ils ont échoué, La démocratie l’emporté, la vérité l’emporté, la justice l’emporté, nous l’avons emporté. Ce ne fut pas un combat facile, contre un système bien huilé, avec de grandes ressources humaines et une contrôle total sur les moyens (financiers) du parti… ».

Quelle que soit la personne qui sera élue à la tête du Parti travailliste, elle aura fort à faire pour hisser sa formation au-delà du seuil d’éligibilité.

Photo Hadas Parush / Flash 90