Le président du Parti travailliste Amir Peretz a annoncé mardi soir que son parti avait accepté d’entrer dans le gouvernement d’urgence nationale puis d’union nationale. Dans un communiqué assez pathétique – ce parti n’ayant plus que trois députés dont l’un, la députée Meirav Michaeli est fermement opposée à cette décision – Amir Peretz écrit: « Nous entrons dans un gouvernement d’union égalitaire et le Parti travailliste revient à la direction de l’Etat (sic). Dans un an et demi nous permettrons à Benny Gantz de devenir le 13e Premier ministre de l’Etat d’Israël, et comme nous l’avons toujours dut: pour nous, l’être humain passe avant tout ».

On se souvient du fameux clip de campagne dans lequel Amir Peretz s’était fait raser sa moustache légendaire pour que les gens puissent bien lire sur ses lèvres « qu’il n’entrera en aucun cas dans un gouvernement dirigé par Binyamin Netanyahou »…

Le Parti travailliste devrait obtenir un ministère de l’Economie élargi, pour Amir Peretz et le ministère du Travail et des Affaires sociales pour Itzik Schmuli. Deux ministères importants pour un parti de trois députés, une pilule qui sera dure à avaler pour Yamina…

Photo Flash 90