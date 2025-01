Après avoir voté à plusieurs reprises contre la coalition gouvernementale à laquelle il appartient, le parti Otsma Yehoudit d’Itamar Ben Gvir va être sanctionné.

Le président de la coalition, le député Ofir Katz, a annoncé: »A partir de maintenant et jusqu’à nouvel ordre, les propositions de loi des membres d’Otsma Yehoudit ne seront pas soutenues par la coalition et ne seront pas programmées à l’ordre du jour. Les propositions de lois gouvernementales du ministère de la Sécurité nationale seront examinées au cas par cas et seront présentées en fonction de leur urgence lorsqu’elles concerneront la sécurité de l’Etat. Une atteinte aussi significative et constante à la stabilité de la coalition ne peut être passée sous silence ». Katz conclut en critiquant le message d’excuses d’Itamar Ben Gvir publié hier soir (samedi) à l’attention de Binyamin Netanyahou et de Boaz Bismuth: »On ne peut pas publier un message d’excuses et dans le même temps promettre que l’on va continuer à saborder le travail de la coalition ».

Le parti Otsma Yehoudit a réagi à l’énoncé de cette sanction en affirmant qu’aucune punition ne l’empêchera de continuer à se battre pour son idéologie.