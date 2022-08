Lors des dernières élections, le parti Noam, dirigé par Avi Maoz, avait fait liste commune avec Hatsionout Hadatit et Otsma Yehoudit.

Ce parti qui représente la branche orthodoxe du sionisme religieux affiliée à la yeshiva Har Hamor du Rav Tsvi Tau, avait déjà essayé de se présenter aux avant-dernières élections avant de jeter l’éponge face aux sondages qui les créditaient de très peu de voix.

Smotrich et Ben Gvir ont signé vendredi un accord pour une liste commune mais ont laissé dehors leur colistier actuel Avi Maoz et son parti.

Plusieurs rabbins du sionisme religieux, dont le Rav Yehouda Ben Ichay, ont publié la semaine dernière une pétition pour appeler à aider à la réussite du parti Noam »qui défend l’identité juive de l’Etat d’Israël ».

Smotrich et Ben Gvir lui proposent la 11e place sur la liste. Parallèlement, des rabbins ont négocié avec le Rav Ami’haï Eliahou, numéro 9 et membre d’Otsma Yehoudit, de laisser sa place à Avi Maoz. Dans la journée, des informations indiquaient que cette option avait été acceptée par le fils du Rav Shmouel Eliahou.

Mais ce soir, Avi Maoz a annoncé que Noam partirait seul aux prochaines élections, n’étant pas satisfait des propositions qui lui ont été faites. »Je sors d’une réunion de notre parti, les voix qui s’élèvent au sein de nos nombreux soutiens sont claires. Noam doit être dans la prochaine Knesset. Nous avons décidé que Noam fera la course seul. Il n’est pas concevable que l’identité juive soit repoussée à une place marginale et non éligible. Bonne chance à tout le monde », a déclaré Avi Maoz.