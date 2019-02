Les partis politiques sont souvent traversés par des courants de tendances différentes, mais le nouveau parti créé par Benny Gantz détient sans doute un record dans le “grand écart” idéologique, ce qui n’annonce rien de bon au cas hypothétique où il arrivait au pouvoir. Au point que certains commentateurs politiques estiment que cette formation ne tarderait pas à éclater si elle ne réussissait pas le pari que son chef s’est fixé.

La liste du parti telle que présentée cette semaine présente des personnalités très opposées idéologiquement, rappelant un peu le parti artificiel Kadima, conglomérat de transfuges de droite et de gauche et qui n’a pas duré dans le temps, avec des Zeev Elin et Otniel Schneller d’un côté et des Shimon Pérès et Haïm Ramon de l’autre. Et Benny Gantz n’est pas Ariel Sharon!

Le parti ‘Hossen LeIsraël s’est construit un peu sur le même modèle: Moshé Yaalon, Tsvi Hauser et Yoaz Hendel d’un côté, Michaël Bitton, Avi Nisenkorn, Micky Haïmovitch, Alon Schuster ou Assaf Zamir de l’autre.

Une garantie d’immobilisme voire de cirque politique en cas de victoire d’un bloc de centre gauche et de décisions gouvernementales importantes à prendre.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90