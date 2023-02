Le Parquet national a réagi aux discours de plus en plus violents dans l’espace public ces derniers jours.

Pour ne citer que des exemples de cette dernière semaine: un avocat, Me David Hodek, a appelé à prendre les armes si la réforme judiciaire venait à passer, Ehoud Barak a publié une photo comparant le Président Herzog à Chamberlain et par ricochet le gouvernement actuel au gouvernement nazi, Zeev Raz, un ancien pilote a appelé à tuer le Premier ministre et ses ministres et le maire de Tel Aviv, Ron Houldaï, a déclaré que les manifestations ne suffisaient plus et qu’il fallait désormais »passer aux actes ».

Tous sont revenus sur leurs propos après le tollé qu’ils ont provoqué, en prétendant avoir fait une grossière erreur pour Ehoud Barak ou avoir été mal compris pour Me David Hodek et Zeev Raz.

Ces propos tenus par des personnalités de haut rang inquiètent les autorités qui ont annoncé prendre très au sérieux la radicalisation des discours publics ces derniers temps.

Le Parquet a indiqué avoir autorisé l’ouverture d’enquêtes contre plusieurs de ces personnes: « Le Parquet n’hésitera pas à autoriser des enquêtes pénales dans des cas de propos qui dépassent le cadre de la liberté d’expression, qu’ils soient prononcés par tel ou tel camp politique, et si cela s’avérait justifié, les auteurs de ces propos seront jugés ».

Avant de prendre l’avion de Paris pour Tel Aviv, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a tenu à s’exprimer sur les dernières déclarations très violentes dont il était l’objet:

« Ces dernières semaines, nous avons assisté à une vague croissante d’incitations à la haine quotidiennes, qui dépassent les limites. Aujourd’hui nous avons entendu une menace explicite d’assassiner le Premier ministre d’Israël. Je sais qu’il existe un débat sur la démocratie et ce qui risque de la mettre en danger. Ces paroles mettent véritablement en danger la démocratie, sur ce point il n’y a pas de débat.

J’attends des forces de l’ordre et de sécurité, qui se sont prononcées avec tant de clarté, sous le gouvernement précédent, sur des phénomènes beaucoup moins graves, qu’elles se prononcent – avec la même sévérité et la même clarté – contre ce terrible phénomène. J’attends des responsables de l’application des lois qu’ils prennent des mesures immédiates contre ceux qui incitent au meurtre, et j’attends des dirigeants de l’opposition qu’ils s’expriment aussi vigoureusement et aussi fortement que moi.

Nous traversons une période compliquée et nous devons faire ce qui est attendu de nous en tant que leaders publics. Nous ne pouvons pas nous taire à ce sujet. »