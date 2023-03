Plusieurs unités de Tsahal ont demandé au Parquet militaire de se prononcer sur la possibilité pour des soldats en exercice de participer aux manifestations contre la réforme judiciaire.

Le Parquet militaire a décrété qu’il n’y avait aucun empêchement juridique à cela. Pour le Parquet manifestations n’ont pas de caractère politique et il n’y a donc aucune raison d’empêcher les soldats, jusqu’au rang de lieutenant-colonel, d’y participer, à condition toutefois qu’ils ne portent pas l’uniforme à cette occasion.

Parallèlement, il a été demandé aux soldats d’éviter les zones d’affrontements dans les manifestations ainsi que les »conversations de couloir » sur la protestation quand ils se trouvent dans leurs unités, afin de ne pas engager de conversations politiques.

Les chefs de l’opposition ont salué cette décision du Parquet militaire, en espérant que de nombreux soldats rejoindront leur mouvement de protestation.

En revanche, du côté des soutiens de la réforme, on met, une fois encore en avant, un deux poids deux mesures et on rappelle qu’il y a quelques mois un soldat a été envoyé en prison pour 10 jours pour avoir manifesté son soutien à Ben Gvir. Le ministre Smotrich a tweeté un article datant du mois de juillet 2005, quelques semaines avant le désengagement de Gaza où il était rapporté qu’un soldat avait été envoyé en prison pour 21 jours pour avoir refusé d’oter le bracelet orange qu’il portait à son poignée, symbole de la lutte contre la décision du retrait de Gaza.