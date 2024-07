Le parlement russe, la Douma, a adopté ce week-end une résolution condamnant le projet de loi voté à la Knesset contre la création d’un État palestinien. Le parlement russe a prétendu que cette décision ‘violait de manière flagrante les principes et les normes du droit international, la base même d’un règlement au Moyen-Orient, et a en fait contrecarré les efforts de la communauté internationale pour résoudre le conflit’.

Le parlement russe a appelé également les autres parlements et les organisations parlementaires internationales à ‘condamner la Knesset et à prendre des mesures pour résoudre rapidement le conflit israélo-palestinien, à renforcer la coopération dans la lutte contre le terrorisme et à rechercher des solutions politiques et diplomatiques aux conflits, notamment par le biais de la diplomatie parlementaire et du dialogue interparlementaire’.

Le député Zeev Elkin, du parti Hayamin Hamamlah’ti, qui est à l’origine de cette résolution votée à la Knesset contre un État palestinien il y a une semaine par une majorité de 68 députés contre 9 et 0 abstention, a déclaré que ‘les Russes avaient raison de dire que cette décision attestait d’un changement radical dans la stratégie nationale-israélienne, d’où son importance’. Et de souligner : « Après le terrible massacre du 7 octobre, la grande majorité de l’opinion publique israélienne et la grande majorité des représentants de la Knesset en Israël comprennent que l’État d’Israël ne peut pas se permettre d’établir un État terroriste du Hamas au cœur de la Terre d’Israël ». (Source : Israel Hayom)