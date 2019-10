Comment pardonner à ceux qui nous ont déçus, trahis ou blessés ? Le pardon est-il une étape indispensable pour aller de l’avant ?

« Celui qui est incapable de pardonner est incapable d’aimer » Martin Luther King.

Nous sommes tous libres de pardonner….ou pas!

Pourquoi est-ce si difficile ? Parce que cela demande un effort énorme, qui demande de se dépasser parfois, d’aller au-delà de ses émotions. Tout au long de notre vie, et depuis l’enfance, nous avons toujours une occasion de pardonner ou d’être pardonné. D’ailleurs, nous avons appris cette valeur étant enfant, et nous la transmettons à notre tour à nos propres enfants.

Il y a des personnes qui ne pardonnent pas car elles pensent que de cette manière, elles ne libèrent pas l’autre personne de sa culpabilité.

En vérité, garder cette rancune pour soi, est bien pire.

Garder des émotions négatives comme la colère est nocif. C’est comme un poison qu’on élimine pas. Il faut savoir que tout ce qui est toxique comme des pensées négatives à long terme, peut avoir de lourdes conséquences pour l’organisme. Certaines personnes peuvent faire une dépression, alors que d’autres vont développer des maladies psychosomatiques.

C’est pour cela qu’il faut savoir comment se libérer de ces blessures afin d’avancer dans la vie sans blocages, et sans se rendre malade.

Évidemment que ce n’est pas facile ! Il y a des gens qui pensent que pardonner est une marque de faiblesse, ou un manque de crédibilité.

On peut s’imaginer que la personne qui nous a fait du mal recommencera et n’en tirera aucune leçon car c’est trop facile, ou alors qu’elle profitera de notre gentillesse.

Il faut savoir mettre sa fierté de côté.

Sachez que le pardon ce n’est pas ça. On pardonne pour soi-même. Pour se sentir mieux, pour se sentir libéré : vous êtes censé avoir le dessus sur vos sentiments.

Le pardon n’est pas hypocrite. Il doit être sincère et être réfléchi.

Qu’est-ce que le vrai pardon ?

– Se libérer des rancœurs

– Soulager les blessures

– Accepter de se sentir mieux mentalement

– Relativiser, voir les points positifs

– Accepter de tout effacer et tout recommencer

– Ne plus ressasser, ne plus en parler

Sachez que vous ne pouvez pas retourner dans le passé. Donc concentrez-vous sur le présent et le futur. Inutile de vous torturer l’esprit, regardez devant vous.

Laissez-vous le temps. Vous n’y arriverez certainement pas du jour au lendemain. C’est parfois un long travail sur soi, qui demande l’aide d’une Psychothérapie la plupart du temps, surtout pour les conflits familiaux ou les blessures de l’enfance.

Pardonner est un acte libérateur. Les personnes qui arrivent à passer cette étape disent qu’elles se sentent plus légères. Ce n’est pas pour rien.

En fait, c’est la personne qui ne pardonne pas qui est prisonnière de son mal-être et qui se punit elle-même.

Il est normal de ressentir de la colère. C’est un signe extérieur de douleur lors d’une trahison par exemple. Et c’est bon de laisser éclater sa colère, d’extérioriser. Par contre, une fois que le mal est sorti, il faut savoir gérer ses émotions et ne pas déborder.

Celui ou celle qui vous a blessé apprendra de ses erreurs grâce à votre bonté, votre intelligence, votre tolérance, votre humilité…des valeurs humaines qui pourront lui servir de leçon et qui lui donneront l’occasion de se remettre en question.

Souvenez-vous que personne n’est parfait et que vous pourriez vous retrouver à attendre le pardon de quelqu’un vous aussi. Il est important de se mettre à la place de l’autre.

Attention : plus vous attendrez, moins vous arriverez à pardonner. Ne laisser pas le temps s’installer et nourrir votre rancœur, car il est bien plus difficile de faire marche arrière.

Le pardon est une habitude à prendre, c’est une philosophie de vie.

Il n’est jamais trop tard pour changer notre façon d’être.

Stella, praticienne en Psychothérapie et psychoGénéalogie enfants et adultes à Netanya

Téléphone 0537707059

Facebook: Stella Thérapeute