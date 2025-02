La chaîne de télévision turque TRT Türk a rapporté les termes d’un communiqué du bureau du porte-parole de la présidence turque, indiquant que le nouveau président syrien Ahmed al-Shara, connu également sous le nom d’Abu Mohammad al-Julani, se rendait en Turquie à l’invitation du président Recep Tayyip Erdogan.

Selon ce communiqué, les deux hommes devraient discuter, au cours de leur réunion, des derniers développements en Syrie et des mesures conjointes que les deux pays devraient prendre ‘afin de redresser l’économie syrienne et rétablir la stabilité et de la sécurité durable en Syrie’. La présidence syrienne a annoncé que le président al-Shara et son ministre des Affaires étrangères Assad al-Shibani venaient de décoller pour leur visite.