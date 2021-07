Lors de la cérémonie officielle d’intronisation, le nouveau président de l’Etat Itshak Herzog a prêté serment. Il a prononcé un discours dans lequel il a exposé sa vision et les grandes lignes de sa présidence.

Extraits : « Ma mission et l’objectif de ma présidence seront de reconstruire l’espoir (…) Les citoyens du pays ont exprimé de la manière la plus claire leur souhait de baisser le ton, faire baisser les flammes, de calmer les choses (…) Je serai le président de tous. Dans une époque normale, cela paraît presque banal. Mais en ce moment, hélas, les jours ne sont pas normaux. C’est une période dans laquelle le sens étatique a laissé la place à la division, où l’ethos rassembleur et les valeurs communes sont de plus en plus fragiles- C’est la même haine gratuite, les mêmes scissions et fractures, qui nous coûtent très cher, chaque jour. Le prix est l’érosion de notre résilience nationale, une distanciation entre les individus, entre les groupes et à Dieu ne plaise entre les citoyens et l’Etat.

Il faut en premier lieu faire disparaître la peur. La peur est ce qui nous ôte l’espoir. Elle crée la suspicion et érode la confiance entre nous (…) Chaque dirigeant public doit se comporter avec responsabilité, être une voix modérée et apaisante, et faire attention à ses propos. Il doit permettre la liberté d’expression et empêcher du mieux qu’il peut la liberté d’inciter (…) Nous devons cesser de voir nos différences comme des obstacles car elles ont la source de notre force (…) Choisissons d’éteindre l’incendie et la haine avec l’esprit israélien et redoublons d’amour d’Israël. Choisissons d’être unis, non seulement dans les valeurs et les principes, mais aussi dans l’espoir et nos rêves (…) Comme Etat juif et démocratique nous devons tout faire pour l’intégration des minorités qui vivent parmi nous (…) Nous devons conjurer de toutes nos forces ce fléau qu’est la terrible et meurtrière violence qui touche les villes arabes, nous devons réduire les disparités et améliorer l’équité de la part des institutions publiques (…)

Le nouveau président a ensuite adressé ses voeux de réussite au Premier ministre Naftali Benett et à son gouvernement et, à l’intention de l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou, chef de l’opposition, il s’est dit convaincu que l’opposition jouera son rôle avec « sens de l’Etat, sens des responsabilités et pertinence ».

Je m’engage aussi à aider tout gouvernement israélien à défendre le bon droit d’Israël dans le monde et son droit à la légitime défense, à aider au combat contre l’antisémitisme et la haine d’Israël ainsi qu’à la recherche de la paix avec nos voisins. Je me tiendrai aux côtés des soldats de Tsahal et leurs officiers, y compris dans leur combat sur le plan judiciaire international ou contre la menace iranienne.

A nos mais dans le monde, et en premier lieu aux Etats-Unis, notre meilleur allié, je dis depuis ici que l’Etat d’Israël se dresse à leur côtés sur la scène internationale face aux nombreux et complexes défis auxquels fait face l’humanité (…)

Je prie, avec toute la population d’Israël, pour le retour de Hadar Goldin et Oron Shaoul, nos fils qui ont combattu pour la défense de la patrie mais qui ne sont pas revenus, et avec eux, tous les disparus de Tsahal, et pour la libération d’Abera Menghistu et Hisham A-Sayeed, citoyens d’Israël retenus en otages ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90