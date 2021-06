Malgré les menaces des organisations terroristes de Gaza et de Ramallah et les appels de l’extrême gauche, le nouveau ministre de la Sécurité intérieure Omer Bar-Lev a confirmé que la marche des drapeaux aura bel et bien lieu mardi. « Jérusalem est la capitale d’Israël et il n’y a aucun problème à ce qu’une telle marche ait lieu » a déclaré le ministre travailliste. Sa décision a été critiquée par sa collègue au gouvernement, Tamar Sandberg (Meretz), ministre de la Protection de l’environnement, qui parle de « provocation ». Le journaliste d’extrême gauche Raviv Drucker (Hadashot 13) estimait lui-aussi que le Premier ministre Naftali Benett devrait annuler cette marche « qui entraînera des émeutes et est destinée à embarrasser le nouveau gouvernement « …

La police a renforcé ses effectifs dans la capitale israélienne et d’autres points de frictions possibles, et de son côté, Tsahal a déjà préparé sa banque de cibles dans la bande de Gaza au cas où les organisations terroristes décidaient de reprendre les tirs de roquettes durant la marche.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90