Si d’aucuns espéraient que le scandale d’Etat de l’Affaire Mandelblit-Ashkenazy se verrait traité, ils en seront pour leur frais. Lors de la passation de pouvoirs au ministère de la Justice, le nouveau promu Avi Nisenkorn a annoncé la couleur en s’adressant aux fonctionnaires du ministère, parmi eux le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit: « Je serai un rempart pour vous et vous obtiendrez de moi toute la protection dont vous aurez besoin afin de mener à bien votre mission(…). Et s’adressant directement au conseiller juridique du gouvernement (qui s’est rajouté dernièrement la fonction de procureur de l’Etat): « J’ai entière confiance dans le conseiller juridique du gouvernement et dans le procureur de l’Etat qui accomplissent fidèlement leur travail. Le fait que des gardes-fous de l’Etat de droit doivent se déplacer avec un grade du corps est impardonnable et je ferai tout pour faire disparaître ce phénomène… ».

Ces derniers jours en effet, les grands médias ont amplifié de manière disproportionnée des menaces qui ont été émises à l’encontre d’Avihaï Mandelblit, ceci dans un seul but: minimiser la couverture médiatique de ce qui pourrait être l’un des plus grands scandales qu’Israël ait connus et qui est quant à lui une véritable menace pour la démocratie israélienne. Les enregistrements de conversations (certains réalisés clandestinement) entre Avihaï Mandelblit à l’époque où il était procureur de Tsahal et Gaby Ashkenazy à l’époque chef d’état-major et mêlé à l’Affaire Harpaz, laissent supposer que le premier s’était rendu coupable de grave obstruction à la justice en tentant de faire clore le dossier à charge contre Ashkenazy.

La journaliste Ayala Hasson de la chaîne 13, à contre-courant de ses collègues et qui subit insultes et menaces, suit de près cette affaire depuis dix ans et affirme preuve en mains qu’il s’agit d’un scandale de très grande envergure. Avec le nouveau ministre, il y a beaucoup de chances que cette affaire, qui touche également des fonctionnaires du Parquet et de la police, soit enterrée.

Pour la « défense de la démocratie »…

Photo Flash 90