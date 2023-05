S’il s’est fait rare après avoir laissé son fauteuil de Premier ministre à Yaïr Lapid en juin dernier, Naftali Bennett est progressivement réapparu dans le débat public. Ces dernières semaines, il a partagé sur les réseaux sociaux bon nombre de remarques sur la situation actuelle en Israël, n’hésitant pas à lancer des piques au gouvernement en place, estimant que le sien avait bien mieux géré tous les défis.

L’ancien Premier ministre est dans les titres des journaux économiques aujourd’hui. En effet, il est désormais membre du conseil d’administration d’une start-up israélienne, Quantum Source, qui a pour objectif de développer des ordinateurs quantiques photoniques. L’informatique quantique offre une vitesse de calcul sans précédent et le potentiel de résoudre des problèmes complexes dans divers domaines, à l’aide de bits quantiques. La société Quantum Source travaille au développement d’un ordinateur quantique basés sur des millions de bits quantiques, ce qui augmenterait sa tolérance aux pannes, permettant au système de continuer à fonctionner, au lieu de tomber complètement en panne, lorsque l’un de ses composants ne fonctionne plus correctement.

Jusqu’à aujourd’hui, seules quelques sociétés ont réussi à développer des ordinateurs quantiques mais basés sur seulement quelques dizaines à quelques centaines de bits quantiques.

Bien qu’avant-gardistes, ces machines ne sont pas encore facilement commercialisées du fait de leur taille importante.

Naftali Bennett a expliqué sa décision de rejoindre Quantum Source : »L’informatique quantique est une technologie avec un potentiel important pour faire avancer le monde et influencer nos vies. En tant que start-up nation, Israël a la capacité et l’opportunité de devenir leader dans ce domaine innovant et avant-gardiste. Je suis persuadé que l’équipe de Quantum Source prendra une part importante dans le développement et la promotion de ce domaine ».

Bennett apportera une assistance à Quantum Source essentiellement dans le domaine du business development à travers le monde. Rappelons que l’ancien Premier ministre possède une solide expérience dans le domaine. En 1999, il a fait partie des fondateurs de la start-up Cyota, vendue en 2005 au géant RSA pour 145 millions de dollars. Par la suite, il a été le PDG de la start-up Soluto, vendue en 2013 pour 130 millions de dollars.