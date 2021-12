Le général Tomer Bar, futur commandant de l’armée de l’air, a évoqué la prochaine guerre du Liban lors d’une interview. Il a estimé qu’elle surviendra si Israël se voit dans l’obligation de lancer une offensive contre les installations nucléaires iraniennes, qui selon lui entraînera automatiquement une entrée en guerre du Hezbollah sur ordre de Téhéran. « Cela fait 30 ans que Hassan Nasrallah attend ce moment et il s’y précipitera à 100% et avec toute sa puissance » estime l’officier qui sait en toute logique qu’un tel scénario à de forts risques de se produire sous son commandement.

La 2e guerre du Liban de 2006 ayant laissé un goût très amer en Israël, Tomer Bar prévient : « La 3e guerre du Liban sera d’une puissance qu’il est difficile de décrire. Il ne s’agit pas seulement d’une augmentation du volume d’une radio. On ne pourra pas la comparer à autre chose concernant les cibles, la puissance que nous avons bâtie avec les années sur le plan de la force de frappe et des renseignements ainsi que le combat électronique et cybernétique. Je sais ce que je dis. Même le Hezbollah ne peut s’imaginer notre puissance ». Et avec une allusion à la guerre de 2006 : « Nous voulons cette fois-ci une victoire nette, en peu de temps et avec un minimum de pertes en vies humaines ».

