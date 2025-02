Le nombre d’emprunts immobiliers contractés par des étrangers en Israël a fortement augmenté en 2024.

Ce phénomène observé par les professionnels est lié à deux motivations principales: la première est l’engouement noté pour l’alya depuis le début de la guerre Glaives de fer, la seconde confirme la vision de l’Etat comme un refuge puisque de plus en plus de Juifs préfèrent »assurer leurs arrières » et acquérir un bien en Israël même sans venir y habiter immédiatement.

Ainsi en 2024, le nombre d’emprunts immobiliers contractés par des étrangers en Israël a augmenté de 37% par rapport à 2023 et les experts s’accordent à penser que cette tendance va s’accentuer encore en 2025.

Nissim Nitschko, directeur du Centre de Banque Privée de Tel Aviv à la Banque de Jérusalem, rapporte sur Ynet: »Nous avons des étrangers qui se tournent vers nous par l’intermédiaire de leurs avocats ou de mandataires en Israël afin d’ouvrir un compte en banque pour y transférer de l’argent dans le cadre d’un projet immobilier. Ces derniers mois, une partie de ces fonds ont déjà été placés dans des emprunts immobiliers, un phénomène qui va se confirmer au cours de l’année 2025 ».

La plupart de ces acheteurs potentiels sont des Américains, qui viennent parfois en groupe. Les villes prisées par ces nouveaux acheteurs ne sont plus uniquement Jérusalem et Tel Aviv mais aussi désormais Beth Shemesh, Guivat Zeev, Tsfat ou même Lod.

Le marché de l’immobilier israélien demeure attractif pour les Juifs de Diaspora, malgré des prix en constante augmentation.