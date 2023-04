A la veille de Yom Hashoah, qui débutera demain soir à 20h par la traditionnelle cérémonie au musée Yad Vashem, l’institut national des statistiques a publié des chiffres relatifs au nombre de survivants en Israël et au nombre de Juifs dans le monde.

Ainsi, 147199 survivants de la Shoah vivent aujourd’hui en Israël. 61% d’entre eux sont des femmes, 39% des hommes. 4.5% des survivants sont monté en Israël, avant la création de l’Etat entre 1933 et 1947, 31.7% entre 1948 et 1951, 29.7% entre 1952 et 1989 et 34.1% après 1990 notamment avec la vague d’alya d’ex-URSS.

462 d’entre eux sont âgés de plus de 100 et 521 sont des olim hadashim d’Ukraine.

L’âge moyen des survivants en Israël est de 85 ans, les plus jeunes ont 76 ans, ils étaient dans le ventre de leur mère pendant la Shoah et ont été reconnus par la loi comme survivants de la Shoah.

63% des personnes ayant le statut de survivants de la Shoah en Israël sont nés en Europe. Par ailleurs, les 37% restants sont nés en Asie ou en Afrique du Nord dont 7% sont issus de Tunisie et de Lybie et ont été, pour certains déportés et soumis aux travaux forcés. 27765 sont des Juifs du Maroc et d’Algérie.

D’après le rapport du contrôleur de l’Etat, 25% des survivants de la Shoah en Israël vivent en-dessous du seuil de pauvreté. L’Etat leur octroie un certain nombre d’aides comme, par exemple, le chauffage et les médicaments gratuits, mais cela ne suffit pas toujours à leur permettre de vivre dignement.

87% des survivants de la Shoah se déclarent »très satisfaits » ou »satisfaits » de leur vie, ce qui correspond aux chiffres que l’on retrouve au sein de la population juive globale de plus de 76 ans. Ils sont, toutefois 17.3% à déclarer ressentir souvent de la solitude contre 12.6% dans la population juive globale de plus de 76 ans.

A la veille de Yom Hashoah, la population juive mondiale est toujours inférieure à celle d’avant la Shoah. En 2022, il y avait 15.3 millions de Juifs dans le monde, ils étaient 16.6 millions avant la Shoah.

En 2022, 7 millions de Juifs vivaient en Israël, soit 46% de la population juive mondiale.

Avant la Shoah, le nombre de Juifs en Israël représentait 3% de la population juive mondiale. En 1948, à la veille de l’Indépendance en 1948, 650000 Juifs étaient en Israël soit 6% de la population juive mondiale.

En dehors d’Israël on compte près de 6 millions de Juifs aux Etats-Unis, 442000 en France, 394000 au Canada, 292000 en Grande-Bretagne, 173000 en Argentine, 145000 en Russie, 118000 en Allemagne et 118000 en Australie.

Aujourd’hui (dimanche), le Premier ministre, Binyamin Netanyahou a rencontré les six survivants de la Shoah qui allumeront les torches du souvenir lors de la cérémonie demain soir à Yad Vashem ainsi que celui qui récitera la prière El Malé Ra’hamim et celui qui ouvrira la cérémonie par quelques mots au nom des survivants. Il les a reçus dans son bureau à Jérusalem.

Netanyahou a écouté les histoires personnelles de chacun de ces survivants. Il a déclaré:

« En écoutant vos histoires, je me demande, et je pense que tout le monde se demande, que se serait-il passé si j’avais été là ? Aurais-je trouvé la force de me sauver ou de sauver les autres ? Ce n’est pas du tout évident ; donc, vos histoires sont un exemple exceptionnel de l’esprit humain et de la force inhérente à l’âme de notre peuple.

Vos histoires personnelles sont intimement liées à l’histoire de notre renouveau national; il n’y a pas de meilleure façon de le dire.

Le désir de nous détruire n’a pas disparu du monde, il prend simplement une forme différente comme il le fait à chaque génération. Ce qui a changé, c’est notre capacité collective à nous défendre, à repousser ceux qui veulent attenter à nos vies. C’est le grand changement qui s’est produit avec notre retour ici.

Je vois l’histoire nationale comme un reflet de vos histoires personnelles, et vice-versa. Je ne peux pas vous dire qu’il n’y aura pas d’autres tentatives pour nous détruire parce qu’elles existent tout le temps, mais je vois vos histoires – les histoires de la Shoah et de notre renaissance – comme la plus grande et la meilleure garantie de notre existence continue. »

Le président de Yad Vashem, Dani Dayan, a également participé à la rencontre.