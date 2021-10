C’est dimanche que le gouvernement doit définitvement entériner le vaste plan quinqennal en faveur des populations arabes et bédouines. Une grande victoire pour le parti islamique Ra’am. Et pour bien marquer cette victoire, le parti de Mansour Abbas a baptisé ce plan par le mot « Nahda », « Renaissance », qui est l’une des expressions les plus élevées dans le jargon des Frères Musulmans.

Le journaliste Mouhamad Madjadleh, de la chaîne Hadshot 12 a déclaré : « je me demande si Naftali Benett et ses amis sont conscients de ce qu’ils vont signer »…

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90