A quelques jours de la rentrée scolaire, le ministère de l’Education nationale a publié le résultat des tests nationaux effectués dans les différentes écoles du pays, de tous les secteurs et dans la langue maternelle des élèves (hébreu ou arabe) afin d’évaluer le niveau de compréhension de textes.

Il apparait que le niveau moyen des élèves israéliens a progressé par rapport à l’année dernière. Au sein de la population dont l’hébreu est la langue d’apprentissage, ils sont 59% à avoir obtenu des notes élevées soit 16% de plus que l’année dernière. Au sein du secteur orthodoxe, l’augmentation est de 8% avec 40% d’élèves très bien notés.

Pour le secteur arabe, l’augmentation est de 9% avec un taux de notes élevées de 12%.

Ces chiffres mettent en évidence le fossé entre les élèves israéliens dont l’hébreu est la langue et ceux du secteur arabe.

Le niveau de langue maternelle des étudiants ultra-orthodoxes issus de milieux élevés et modestes n’est pas significativement différent de celui des autres locuteurs de l’hébreu, tandis que parmi les étudiants issus de milieux socio-économiques moyens, il existe un écart important au détriment des étudiants ultra-orthodoxes. Dans chacun des groupes, le pourcentage d’élèves issus de l’enseignement ultra-orthodoxe au niveau de performance élevé est d’environ 10 à 15 % inférieur à celui des autres locuteurs de l’hébreu. Il convient de rappeler que le taux de participation des étudiants ultra-orthodoxes était partiel (environ 43% des écoles et environ 27% des étudiants ultra-orthodoxes).

Le ministre de l’Éducation, Yoav Kish, a commenté ces résultats : « Outre les énormes défis de la rentrée scolaire, c’est une bonne nouvelle pour le système éducatif. Nous nous améliorons et allons de l’avant. L’année prochaine, nous élargirons le système d’évaluation et de mesure aux mathématiques, à l’anglais, aux sciences et à la technologie, d’une manière qui nous permettra de comprendre notre situation et de prendre des décisions précises et meilleures l’année prochaine”.

Le directeur général de l’Autorité nationale pour la mesure et l’évaluation de l’éducation, Dr. Gal Alon : « Les données sont très encourageantes. Nous constatons une augmentation du niveau partout, pour tout le monde, y compris dans la société ultra-orthodoxe”.