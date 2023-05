L’association internationale pour l’évaluation des résultats scolaires (IEA) a publié les résultats de son étude relative au niveau de lecture des élèves israéliens, étude connue sous le nom de PIRLS (Programme international de recherche en lecture scolaire).

L’étude se concentre sur les performances en lecture des élèves de CM1, une fois tous les cinq ans. Le but de l’étude est de vérifier le niveau de lecture et de compréhension écrite des élèves sur la base de deux textes: une histoire et un texte scientifique.

La dernière étude a été menée en Israël sur 5000 élèves répartis dans 200 écoles, constituant un échantillon représentatif. Elle permet de comparer les performances en lecture des enfants entre la période qui a précédé le Corona et celle qui l’a suivie, par rapport à 42 autres pays.

Les résultats ne sont pas encourageants pour le système scolaire israélien. Les performances des élèves israéliens ont chuté de 20 points entre 2016 et 2022, atteignant un niveau similaire à celui constaté en 2001.

Pour le ministère de l’Education, il existe un lien direct entre ces mauvais résultats et la crise du Corona, pendant laquelle, les enfants des classes de CM1 en 2022 étaient alors en CE1 et CE2.

D’ailleurs, le rapport de l’IEA souligne ce lien de causalité tout en précisant que l’étude portant sur cinq années, il est difficile d’évaluer avec précision quand les changements se sont produits.

Israël se classe désormais 30e parmi les pays de l’OCDE dans ce domaine.

« Les données montrent la crise dans laquelle se trouve le système éducatif », a déclaré le ministre de l’Education Yoav Kisch au Jerusalem Post. « Notre mission est de remettre le système sur les rails en mettant l’accent sur les bons élèves et en aidant ceux qui ont été particulièrement touchés par le Corona. La tâche est difficile et la responsabilité est grande ».