Le New Israel Fund ne cache pas son objectif de mener la société israélienne vers l’ère post-sioniste. Avec des fonds venus de l’Union européenne et de pays d’Europe, le NIF finance toute une kyrielle d’organisations et associations juives et arabes, généralement d’extrême gauche, dont l’objectif est de combattre ouvertement le caractère juif de l’Etat d’Israël.

Parmi les prix décernés par le NIF il y a le « Prix Dror pour un changement social » (ou sociétal…). Cette année il a été décerné à l’avocat Yaïr Nehoraï pour le récompenser der son combat contre l’école militaire « Bné David » d’Eli. Cette école de haut niveau et aux valeurs sionistes élevées a produit des soldats, officiers ou tout simplement des êtres humains de grande qualité, dont certains sont tombés lors des guerres ou lors d’attentats terroristes, on pense notamment au lieutenant-colonel Emmanuel Moreno hy »d, au commandant Eliraz Peretz hy »d, au commandant Roï Klein hy »d ou encore au rav Oudi Fogel hy »d, gendre du rav Yehouda Ben Ishay.

Yaïr Nehoraï, militant d’extrême gauche et membre du « Forum laïc » est donc récompensé pour avoir sali cette prestigieuse école qui forme des futurs leaders du pays mais qui sont aux antipodes des visées idéologiques du NIF. L’école de préparation militaire « Bné David » l’a d’ailleurs poursuivi en justice pour diffamation.

