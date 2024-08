Le New York Times publie un article rapportant qu’Israël a durci ses positions concernant un accord pour la libération des otages et un cessez-le-feu et que c’est la raison pour laquelle les négociations bloquent.

Le cabinet du Premier ministre a démenti.

D’après le quotidien américain, Netanyahou aurait introduit cinq conditions supplémentaires à la proposition présentée par Biden le 27 mai, dans un document en date du 27 juillet, à la veille du sommet de Rome.

Entre autres, Israël aurait présenté une nouvelle carte concernant le retrait des forces israéliennes dans laquelle, Tsahal conserverait le contrôle de la frontière sud de Gaza (Philadelphie), un détail qui ne figurait pas dans la proposition du mois de mai. De même, Israël, toujours selon le NYT, aurait demandé à durcir les conditions de retour des Palestiniens au nord de la Bande de Gaza.

D’autres ajouts auraient été demandés sur la manière dont les otages et les prisonniers palestiniens seront libérés.

Dans un communiqué publié cet après-midi (mardi), le cabinet du Premier ministre dément ces allégations:

”L’affirmation selon laquelle le Premier ministre Netanyahou a ajouté de nouvelles conditions à la proposition du 27 mai est mensongère.

Le document en date du 27 juillet ne comporte aucune nouvelle condition et ne contrevient pas à la proposition du 27 mai. Le Hamas, en revanche, a demandé 29 changements, auxquels le Premier ministre s’est opposé.

Voici les faits:

Le document en date du 27 juillet est relatif au besoin de mettre en oeuvre un système de contrôle accepté par les parties afin de garantir que seuls les civils non armés reviendront au nord de la Bande de Gaza (proposition formulée par les Etats-Unis) en conformité avec la proposition du 27 mai.

Concernant l’affirmation selon laquelle de nouvelles conditions auraient été posées sur la libération d’otages en vie: le document du 27 juillet précise que tous les otages vivants appartenant aux catégories concernées doivent être libérés, en conformité avec la proposition du 27 mai qui a défini un nombre précis d’otages -vivants ou morts- qui doit être libéré.

Cocnernant l’affirmation selon laquelle des conditions auraient été ajoutées concernant la manière dont les prisonniers palestiniens seront libérés: le document du 27 juillet ne pose aucune nouvelle condition, au contraire. La proposition du 27 mai prévoit qu’Israël aura un droit de veto sur un certain nombre de prisonniers libérés et qu’Israël pourra exiler au moins quelques-uns des terroristes. Le document du 27 juillet comprend des éclaircissements nécessaires à la mise en oeuvre de ce qui est écrit dans la proposition du 27 mai”.

Le Premier ministre ne fait pas allusion à la question de l’axe Philadelphie dans sa réponse. Précisons, néanmoins, qu’à la date du 27 mai, Tsahal n’avait pas encore pris le contrôle de cet axe stratégique, ce qui peut expliquer qu’il ne figurait pas dans la proposition d’accord et qu’Israël formule aujourd’hui des conditions à ce sujet.