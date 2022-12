La rédaction du New York Times, l’un des journaux les plus influents aux Etats-Unis, a publié un éditorial pour exprimer son inquiétude à l’aube de la mise en place d’un nouveau gouvernement en Israël.

»Le gouvernement d’extrême-droite qui entrera bientôt en fonction, avec à sa tête Binyamin Netanyahou, s’avère être différent fondamentalement, et de manière inquiétante, de tous les gouvernements qui ont dirigé le pays pendant les 75 dernières années », peut-on lire dans les colonnes du New York Times. « Netanyahou jouit, certes, d’un large soutien au sein du électeurs israéliens, mais la victoire de sa coalition a été relativement serrée (sic) et insuffisante pour faire de telles concessions aux ultra-religieux et ultra-nationalistes, concessions qui mettent en péril l’idéal d’un Etat juif et démocratique ».

La rédaction du New York Times affirme son soutien à la solution à deux Etats et condamne l’antisémitisme croissant, en reconnaissant qu’une part de cette haine est liée à la détestation d’Israël.

Elle appelle l’administration Biden à renforcer »les éléments modérés en Israël »: »La politique du gouvernement est susceptible de rendre impossible la solution à deux Etats sur les plans politique et militaire. Au lieu de l’accepter, le gouvernement Biden doit faire tout ce qui est son pouvoir pour exprimer son soutien à l’égalité des droits et à l’Etat de droit en Israël, comme il l’a fait pour d’autres pays ».

Le New York Times écrit aussi, sur un air qui ressemble à l’antienne de la gauche israélienne, concernant les procès du futur Premier ministre Netanyahou: »Il fait tout ce qui est possible pour rester au pouvoir et par conséquent, il accède à toutes les demandes des éléments les plus extrémistes de la politique israélienne. Son nouveau cabinet va comprendre des gens qui ont, entre autres, appeler à élargir les colonies, changer le statu quo sur le Mont du Temple et remettre en question l’autorité de la Cour suprême. Ces projets sont inquiétants et les dirigeants américains doivent le dire ».

La rédaction du New York Times conclut: »Par le passé, les coalitions israéliennes qui comprenaient des partis nationalistes incluaient aussi des partis plus modérés qui équilibraient la position du gouvernement. Tout ceci est mis en péril aujourd’hui. Les partis de droite ont une majorité nette à la Knesset et Netanyahou – dans l’espoir que le nouveau gouvernement le sauve de son jugement et d’une peine d’emprisonnement potentielle – dépend de leur bon vouloir ».

Notons que si le New York Times s’est déjà, à plusieurs reprises, exprimé contre la politique israélienne, c’est la première fois qu’il publie un éditorial avant même que le gouvernement n’ait commencé à travailler.