Le député Amihaï Chikli est intervenu aujourd’hui lors du congrès pour le développement et la promotion de la Galilée et du nord du pays organisée par le collège académique de la Galilée occidentale. Etaient également présents les ministres de la Justice, du Logement et de la Sécurité intérieure.

Les propos d’Amihaï Chikli ont vivement fait réagir l’assistance, lorsqu’il a estimé que la criminalité et le nationalisme arabe en Israël étaient intimement liés et qu’ils constituaient le noeud gordien de la société arabe en Israël aujourd’hui.

»Tout ceux qui vivent en Galilée voient les maisons et les voitures, ils voient qu’il n’y a pas de détresse dans la société arabe mais une augmentation phénoménale des projets de développement et de construction. Il y a un sujet fondamental que nous devons évoquer – le sujet nationaliste et criminel qui constitue le noeud gordient de la société arabe et ceux qui les dissocient se mettent la tête dans le sable. Lorsque sur les murs d’Oum El Fahm on trouve des fresques à l’image de ceux qui ont tué des policiers druzes, que tout le monde marche en criant des propos qui ne devraient pas être dits, quand on publie des annonces de deuil pour des terroristes qui ont assassiné des soldats et des policiers, nous faisons face à un grand problème ».

Pendant qu’il parlait des contestations ont été entendues dans le public et un homme a bruyamment quitté la salle en guise de protestation face aux propos de Chikli.

Il a aussi attaqué les députés arabes de la Knesset en les accusant de ne pas reconnaitre l’Etat d’Israël. »L’autre problème est la langue et la culture; le fait qu’il s’agisse d’une culture violente et nous le voyons aussi dans la violence au sein des familles ».

Le ministre de la Sécurité intérieure, Omer Bar Lev, a choisi de rappeler la présence d’un partenaire arabe dans la coalition »dans le but de briser le plafond de verre qui se trouve au-dessus des Arabes israéliens. Cette coopération a aidé et aide toujours à surmonter la criminalité actuelle ».