Partons aujourd’hui à la découverte d’un des endroits les plus symboliques à mes yeux, qui fut le théâtre de la proclamation de l’État juif tant espéré pendant deux mille ans.

Le bâtiment du Heikhal Haatsmaout, situé sur le boulevard Rotschild à Tel- Aviv, fut l’une des premières maisons construites en dehors de Yaffo, dans le premier quartier juif hors des murailles, nommé Ha’houzat Bayit, qui deviendra par la suite… Tel-Aviv ! C’est en 1909, suite à un tirage au sort des dunes de sables entre 66 familles de pionniers qu’est bâtie cette maison, sur le terrain numéro 43, échu à Tsina et Meïr Dizengoff.

En 1936, Meïr Dizengoff, devenu entretemps le premier maire de Tel- Aviv, transforme le bâtiment pour en faire le musée d’art de Tel-Aviv : le lieu de tous les rendez-vous mondains, des concerts, des conférences, des expositions… C’est donc naturellement cet endroit qui est choisi par les 37 dirigeants du Conseil juif pour y proclamer l’indépendance du peuple juif sur sa terre ce fameux vendredi 14 mai 1948, 5 Iyar 5708, à 16h00, proclamation qui signe la fin du mandat britannique sur la Palestine.

Chaque fois que je franchis le seuil de la salle dans laquelle se sont déroulés les événements de ce jour historique, un sentiment bien particulier m’envahit. Aujourd’hui, le musée de l’indépendance abrite encore en ces lieux les meubles de l’époque, notamment la fameuse estrade, construite pour l’occasion la nuit même, dans la hâte et l’émotion, par un menuisier à bout de souffle mais heureux ! On y trouve également le micro grâce auquel la déclaration d’indépendance fut retransmise en direct sur les ondes de Kol Yeroushalayim, devenue par la suite Kol Israël… Lors de la visite du musée, on peut entendre dans cette même salle l’enregistrement original de la déclaration d’indépendance par David Ben Gourion ainsi que la bénédiction de « Shehe’hiyanou » récitée par le rabbin Yehouda Fishman Maimon, amené secrètement sur place par avion de Jérusalem assiégée par les Arabes ; et à la fin de l’enregistrement retentit l’hymne national de l’Hatikva, chanté avec émotion pour la première fois par les représentants d’un peuple de nouveau libre sur sa terre !

David Mansour, guide touristique

www.tiyoul-tov.org

Lire la suite sur Lph New numérique

S’abonner à Lph New