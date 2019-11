Le mur digital existe depuis 4 ans en France. Désormais, ce concept est aussi commercialisé en Israël, par la société Bizback. Mais, vous devez certainement vous demander ce qu’est un mur digital et pourquoi la nouvelle mérite d’être connue.

On vous dit tout avec Eytan Dzikowski, un des cadres de Bizback.

Une activité ludique et même plus

Le principe est le suivant : un mur tactile, avec des lumières, 36 LED. Le but : toucher avec les mains ou à l’aide d’une balle, les cases qui s’illuminent, et ce avec rapidité. Une activité très ludique qui séduit tous ceux qui l’ont expérimentée. »Le défi est amusant et stimulant », nous décrit Eytan.

Ce produit est particulièrement adapté au monde de l’entreprise. En effet, il répond à deux moments clés de l’année : les journées destinées à renforcer les liens entre les employés et les différents salons et congrès où elles peuvent se faire connaitre ou assoir leur réputation.

Le mur digital offre une solution rafraichissante et originale pour faire de ces événements des moments inoubliables. »Lors des journées d’entreprise, cette attraction très ludique, mais aussi sportive, permet de proposer une activité jamais vue. Elle permet de répondre à l’objectif de ce genre de journées, en resserrant les liens entre les participants ».

Pour ce qui est des salons, un stand équipé de ce genre de mur ne passe pas inaperçu. »Les gens sont d’abord curieux de découvrir le mur. On peut y apposer des autocollants en rapport avec la société et l’encadrer de posters de l’entreprise. Il va attirer du monde qui, séduit par le jeu, va en même temps s’intéresser à l’entreprise ».

Un produit adapté à la société israélienne

Pour Eytan, le mur digital répond à une véritable attente sur le marché israélien. Il en veut pour preuve, son apparition lors d’un salon de l’industrie aéronautique israélienne, qui a été remarquée. »Le mur a eu un grand succès. Nous l’avons adapté à la thématique et il était le clou d’une journée qui a mis en avant cette grande entreprise israélienne ».

Le mur digital possède bien des atouts et peut être décliné pour proposer des activités en fonction des besoins et des envies. »Nous avons l’exemple de cette société qui faisait une journée consacrée à la sécurité. Pour rester dans l’esprit, il fallait faire le jeu du mur digital avec un œil caché ou avec des lunettes simulant un état d’ébriété ».

En résumé, le mur digital est un outil multifonction, qui s’adapte à l’objectif dans lequel on l’utilise et qui ne manquera pas d’étonner ceux qui le découvriront.

Pour aller plus loin:

www.bizback.com

info@bizback.com

Tél: 058-6911303

Sur YouTube: bizback