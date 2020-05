Le Mouvement pour la Souveraineté a exprimé sa satisfaction après la création d’un ministère du Repeuplement juif et la nomination de Tsipi Horovely à sa tête. A ce propos, il règne encore un certain flou quant à ce ministère. Le Premier ministre a nommé Tsipi Hotovely mais l’a promis à Tsahi Hanegbi pour dans trois mois, Tsipi Hotovely étant pressentie comme ambassadrice à Londres. Mais cette dernière a fait savoir que ce n’était pas ce qui avait été convenu avec Binyamin Netanyahou.

Quoi qu’il en soit, le Mouvement pour la Souveraineté a qualifié Tsipi Hotovely « d’amie » et a souligné qu’elle a toujours soutenu la présence juive en Judée-Samarie et la souveraineté depuis qu’elle est à la Knesset et au gouvernement. Concernant Tsahi Hanegbi, le Mouvement pour la Souveraineté a rappelé qu’il est le fils de la regrettée Geoula Cohen z.l. qui fut une « amoureuse d’Erets Israël » et une fervente partisane de la réinstallation des Juifs en Judée-Samarie. « Nous sommes convaincus qu’il marchera dans les pas de sa mère », a dit le communiqué du MPLS.

Tsahi Hanegbi a pourtant eu un parcours cahotique quant à son soutien à Erets Israël. S’il fut sur les toits de Yamit en 1982 pour tenter d’empêcher l’expulsion de ses habitants et la destruction de la ville, il rejoignit Ariel Sharon en 2005 lorsqu’il quitta le Likoud pour créer Kadima et fut un fervent partisan de la destruction du Goush Katif. Depuis, il a réintégré le Likoud et affirme aujurd’hui qu’il a « commis une erreur » en suivant Ariel Sharon.

Photo Hillel Meïr / Flash 90