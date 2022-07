Daniel Weiss a déclaré à Israël Hayom: »Justement maintenant, quand le gouvernement s’apprête à autoriser les constructions arabes en zone C, c’est le moment de dire haut et fort: Eretz Israël appartient entièrement au peuple d’Israël. Israël est un Etat indépendant et nous continuerons à construire des villes et des villages dans toute la Judée-Samarie ».

A la date du 20 juillet, le Président américain sera reparti et on craint, à droite, que sa visite n’entraine une vague d’autorisations de constructions pour les Palestiniens. Si la droite est inquiète, les mouvements de gauche comptent bien tout faire pour que les plans du mouvement Nahala échouent. Ils vont jusqu’à appeler les autorités américaines à conditionner leur aide à Israël à l’arrêt des activités d’organisation comme Nahala. »La construction d’implantations est considérée comme un crime de guerre », estiment ces associations de gauche. Les militants de Nahala sont déterminés et ont déjà commencé le compte à rebours pour ce qu’ils appellent »la grande alya » qui se concrétisera par la création de 28 nouvelles implantations juives en Judée-Samarie. Ils n’en demeurent pas moins réalistes et espèrent que l’administration civile israélienne, qui reçoit ses ordres du ministre de la Défense, Benny Gantz, ne décrètera pas leur évacuation aussitôt créées.