Le mouvement Ka’h, présenté comme un mouvement nationaliste radical, a été fondé par le Rav Meïr Kahana. C’est sous cette étiquette que cet olé des Etats-Unis se présente à la Knesset en 1973 puis en 1977 et en 1981, sans obtenir de députés.

Dans les années 70, Kahana sera, à plusieurs reprises arrêté et condamné pour des activtés liées au terrorisme.

Kahana entrera à la Knesset en 1984 et restera député jusqu’en 1988. En raison des idées radicales qu’il prône, il est très controversé et la Knesset adopte un amendement à la loi sur la Knesset afin d’interdire les partis qui promeuvent le racisme, amendement qui visait spécifiquement Kahana et son mouvement Ka’h.

A partir de 1988, le parti Ka’h n’est donc plus représenté au parlement israélien mais le mouvement continue à exister en Israël et dans le monde, notamment aux Etats-Unis et en France, à travers les ligues de défense juive, mouvement créé par Kahana aux Etats-Unis en 1968.

Kahana est assassiné à New York alors qu’il était venu tenir un meeting. Son assassin était un Egyptien affilié à Al Qaïda.

Le mouvement Ka’h lui survit et se scinde en deux: Ka’h et Kahana Haï. Il sera interdit par la loi israélienne en 1994 à la suite de l’attaque de Barou’h Goldstein contre des fidèles musulmans à Hevron lors de laquelle 29 Palestiniens seront tués et plus de 100 blessés.

Aujourd’hui, les activités du mouvement Ka’h ont considérablement diminué et ne représentent plus véritablement un courant en Israël. Sur la base de ce constat, les Etats-Unis ont décidé déjà l’année dernière de le sortir de leur liste des organisations terroristes. La mise en oeuvre de cette décision a été retardée en raison de l’attitude de certaines personnes se renvendiquant de Ka’h pendant l’opération Gardien des Murailles.

Le gouvernement de Joe Biden a informé le congrès qu’il avait l’intention de retirer le mouvement Ka’h de la iste des organisations terroristes dans les semaines à venir.

Notons que Ka’h figure encore sur la liste des organisations terroristes du Canada mais plus sur celle de l’Union européenne depuis 2009.