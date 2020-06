Il n’y a pas que les habitants et les dirigeants des localités juives de Judée-Samarie qui sont divisés sur la question de la souveraineté. Le mouvement Habad aux Etats-Unis et en Israël ne sait pas quelle attitude adopter sur cette question, partagé entre le refus absolu de concessions territoriales menant un jour à un Etat « palestinien » et la volonté de ne pas manquer de respect au président Donald Trump pour tout ce qu’il a déjà fait pour Israël.

D’un côté, on trouve par exemple le rav Itshak Jaroslevsky, président du Haut tribunal rabbinique de la hassidout Habad. Il a récemment écrit une lettre au Premier ministre lui demandant de ne pas accepter le Plan Trump. Mais d’autres rabbanim ont dénoncé cette démarche et estiment que le mouvement Habad en tant que tel ne soit pas être associé à un refus du plan, afin de maintenir les liens d’amitiés noués entre le mouvement et l’Administration américaine, qui ont atteint un niveau jamais égalé. Le mouvement Habad organise de nombreuses activités à la Maison-Blanche, notamment lors des fêtes. Par ailleurs Ivanka Kushner-Trump, la fille du président américain se rend chaque chabbat avec son mari au Beit Habad de Washington dirigé par le rav Chem-Tov Lévy. De nombreuses pressions sont actuellement exercées par des sources proches du pouvoir sur le mouvement Habad afin qu’il n’agisse pas contre le plan du président américain.

L’ambassade des Etats-Unis en Israël a également contacté les dirigeants du mouvement Habad en Israël afin qu’ils ne se joignent pas aux mouvements de droite en Israël opposés au plan de souveraineté.

Les Américains savent quelle était la position du Rabbi et son refus de toute cession de la moindre parcelle terre d’Israël mais ils ne veulent pas voir des amis manifester contre eux.

De l’autre côté, les opposants de droite au Plan Trump tel qu’il se dessine exercent également des pressions sur les autorités rabbiniques Habad en Israël afin qu’elles se joignent aux protestations qui enflent et avertissent des dangers potentiels contenus dans le plan. Le Tribunal rabbinique Habad a invité la semaine dernière le député Betzalel Smotritch pour entendre plus de détails sur les implications de ce plan. Il leur a précisé que les opposants ne sont pas contre Donald Trump ou son Administration mais résolument contre l’éventualité de la création d’un Etat terroriste ‘palestinien’ au coeur d’Erets Israël.

Des pressions sont également exercées sur le mouvement Habad par des donateurs et membres de l’aile droite du lobby Aipac.

Les émissaires Habad reçoivent de nombreux mails, comprenant notamment la réponse donnée à l’époque par le Rabbi de Loubavitch à l’époque des Accords d’Oslo, appelant son mouvement à se mobiliser publiquement contre ces accords. Des pressions sont également exercées sur le Haut tribunal rabbinhique de Habad afin qu’il ordonne à l’organisation des « Jeunes du Habad » afin qu’ils entrent en action contre le Plan Trump. Le rav Yossef-Itshak Aharonov, qui supervise des centaines de Batei-Habad en Israël a la capacité de mobiliser rapidement des mouvements de protestation d’envergure, et bien qu’il soit proche de Binyamin Netanyahou, il le ferait s’il en recevait la mission.

La crainte est si grande auprès de l’Administration américaine que lorsque les cartes seront définitives, l’ambassadeur des Etats-Unis David Friedman prévoit de se rendre à Rehovot au siège du Haut tribunal rabbinique Habad afin de présenter le plan en détail aux dirigeants de mouvement et les convaincre de le soutenir.

Ce n’est qu’après qu’ils prendront leur décision sur ce dossier crucial.

Photo Nati Shohat / Flash 90