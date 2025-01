A l’occasion de la journée nationale de l’hébreu qui tombe aujourd’hui, 21 tevet, jour de l’anniversaire d’Eliezer Ben Yehouda, l’académie de la langue hébraïque a publié le classement des mots les plus »populaires » au cours de l’année écoulée.

En première position se trouve le mot »Otages ». En seconde position, le mot »Héroïsme » et en troisième position les mots »Autorisé à la publication » qui précèdent les annonces de soldats tombés au combat.

L’Académie a conclu: »Cette année, l’année de la guerre la plus longue et la plus dure de notre histoire était aussi celle où nous avons parfois eu le sentiment que les mots nous manquaient. Malgré cela, certains mots se sont détachés cette année, ils reflètent la réalité: la douleur, la tristesse, la colère mais aussi la fierté et la reconnaissance envers ceux qui ont donné leur vie. Les mots choisis en tête de classement représentent tout cela ».