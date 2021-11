Selon la chaîne Hadashot 12, le Mossad a déjoué plusieurs attentats anti-israéliens qui visaient des citoyens israéliens en Afrique. Grâce aussi à l’aide de services de renseignements occidentaux, les forces de sécurité de Tanzanie, du Ghana et du Sénégal ont arrêté cinq suspects, détenteurs de passeports africains, qui agissaient pour le compte de la Force Quds, bras armé de l’Iran pour les « opérations extérieures ». Les personnes visées étaient des touristes israéliens dans des safaris en Tanzanie et des hommes d’affaires israéliens au Sénégal et au Ghana. Les terroristes avait été envoyés au Liban pour y subir des entraînements sous la supervision du Hezbollah.

Ces tentatives iraniennes déjouées se rajoutent à celles de Chypre et de Colombie et c’est grâce à l’exactitude des informations recueillies par les services de renseignements que des drames ont été évités.

Au mois de février dernier, le New York Times avait révélé la découverte d’une cellule terroriste iranienne en Ethiopie. Quinze personnes avaient alors été appréhendées alors qu’elles préparaient un attentat contre l’ambassade des Emirats arabes unis à Addis Abeba et recueillaient des informations sur les ambassade israélienne et américaine. Ils cherchaient aussi des « points faibles » en Afrique que les Iraniens pourraient frapper pour venger l’élimination du général Qassem Suleimani et de l’ingénieur nucléaire Mohsen Fakhrizadeh.

Téhéran a démenti toutes ces informations, les attribuant « aux médias malfaisants du régime sioniste ».

Photo illustration