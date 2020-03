En raison du virus du Corona mais surtout du refus des fidèles musulmans de respecter les consignes, le Mont du Temple a été entièrement fermé au public. Depuis l’interdiction de rassemblement de plus de dix personnes, la police israélienne avait totalement empêché l’accès aux rares Juifs qui demandaient à pénétrer sur l’esplanade, mais avait beaucoup de mal à faire respecter ces consignes par les fidèles musulmans qui continuaient à affluer presque comme si de rien n’était. Afin de faire respecter son autorité….Israël a dû faire appel à la Jordanie pour demander son aide et qu’elle intervienne auprès du Waqf. Ce dernier a publié dimanche soir un appel aux fidèles annonçant l’interruption des prières et demandant au musulmans de s’abstenir de venir.

Cette interdiction prise conjointement avec le Waqf pour des raisons de santé publique n’a pourtant pas empêché le sheikh Kamel Khatib, vice-président de la branche nord du Mouvement islamique arabe israélien d’y voir « un complot israélien afin de de se saisir de la mosquée Al-Aqsa pour y mettre le feu en prenant prétexte du virus du Corona ». Dans une violente harangue typiquement islamique, il « avertit » Israël que « la nation arabe et musulmane se lèvera pour protéger la mosquée Al-Aqsa même si elle était entièrement contaminée par le Corona ».

Vidéo:

השייח כמאל חטיב סגן הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, מזהיר מהמזימה הישראלית לכבוש את אלאקצא בחסות הקורונה.

מבחינתו מדובר בקרב על הבלעדיות האסלאמית בהר.

שהמגפה העולמית תחכה.

צפו, כנסו, עיקבו @IshayFridmanhttps://t.co/959ctdnzDd pic.twitter.com/gJ4p8cRIHI — אסף גבור assaf gibor (@assafgibor) March 22, 2020

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90