Robert Malley, l’émissaire spécial du président Biden pour les négociations avec l’Iran est arrivé en Israël pour une visite de travail. Le choix de Malley par Joe Biden n’a pas été fortuit car il est un fervent partisan de la voie diplomatique face à l’Iran et il fut l’un des artisans de l’accord de Vienne de 2015.

L’émissaire américain aura une série d’entretiens avec des responsables sécuritaires israéliens en vue de la reprise des pourparlers entre l’Iran et les puissances signataires prévue pour la fin du mois de novembre. Il sera notamment reçu par le ministre de la Défense Benny Gantz, le conseiller à la Sécurité nationale Eyal Hulta, des responsables du Mossad et du ministère des Affaires étrangères. Aucune rencontre n’est prévue avec le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères.

Ayant promis aux Américains de ne pas s’exprimer publiquement contre un retour à l’accord, les interlocuteurs israéliens diront à Robert Malley qu’Israël ne voit pas d’un bon oeil une levée des sanctions internationales contre le régime des ayatollahs ni un retour à l’accord de 2015, étant donné que l’Iran a avancé dans son programme depuis lors.

