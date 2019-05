Comme chaque année le dernier vendredi du mois du ramadan, le monde arabe chiite célébre la « Journée Al-Quds » (Jérusalem), journée initiée par la République islamique d’Iran. Des centaines de milliers de personnes ont défilé dans de très nombreuses villes d’Iran mais aussi en Irak et en Syrie, pour exprimer leur soutien à la cause ‘palestinienne », mais surtout pour déverser leur haine féroce d’Israël et des Etats-Unis. Les drapeaux de l’OLP se mêlaient à ceux du Hezbollah, des drapeaux d’Israël et des Etats-Unis ont été foulés aux pieds par des dignitaires religieux ou brûlés par une foule déchaînée, des effigies du président Donald Trump ont été incendiées et les slogans anti-israéliens diffusés par les hauts-parleurs ont été scandés avec ferveur par la masse.

Le président Hassan Rohani assistait à la marche à Téhéran, et a promis que le Plan Trump « sera retenu dans l’Histoire comme l’un des échecs les plus retentissants des Etats-Unis ». L’ayatollah Khamenei a tenu des propos similaires.

A la fin de la marche, un communiqué officiel du gouvernement a été publié, disant notamment: « Le poursuite de l’intifada et de la résistance face au front international des infidèles guidés par le Grand Satan américain est l’unique solution pour résoudre la question palestinienne (…) Nous déclarons notre soutien total à l’axe de la résistance et au combat contre le plan du président américain dirigé contre les pays islamiques ».

Vidéo:

blob:https://news.walla.co.il/2156268f-867b-4a3f-8c23-180eba92dc63

Photo Illustration