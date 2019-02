Les industries aérospatiales israéliennes (IAI) vont présenter un nouveau missile de croisière spécialisé notamment dans la détection de radars de la défense anti-aérienne, y compris ceux qui équipent les fameux missiles russes S-300.

Cette nouvelle arme sera exposée pour la première fois au Salon Air India qui se tiendra la semaine prochaine à Bangalore. Le missile se pràsente sous la form d’une mini-drone appelé “Mini Harpy” mais pourra aussi être activé depuis des plateformes terrestres, maritimes ou depuis des hélicoptères sur toutes sortes de cibles.

Equipé d’un système de caméras très puissantes, “Mini Harpy” recueillera en vol toutes les informations afin d’obtenir une image globale et précise sur une grand rayon d’action, et continuera sa trajectoire jusqu’à la détection du danger. La cible sera alors verrouillée par un opérateur au sol muni d’un écran qui actionnera la chute du missile sur la cible pour la détruire. Le système qui équipe le missile permet aussi à l’opérateur de décider à tout moment d’interrompre la mission en cas de danger plus immédiat.

Boaz Lévy, Pdg adjoint de IAI a déclaré: “A une ère où le combat est devenu asymétrique et les cibles changeantes, l’emploi de missiles de croisière offre des possibilités élargies afin de sécuriser les forces offensives sur le terrain. Le système que nous avons mis au point est capable de voler dans les airs pendant un long moment en attendant l’arrivée d’un danger et détruire ensuite la cible en quelques secondes.

Ce système sera extrêmement utile à Tsahal face aux missiles sol-air S-300 fournis par la Russie à la Syrie.

Vidéo:

