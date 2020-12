Surprise au Likoud avec la démission du ministre Zeev Elkin qui a annoncé qu’il rejoint le parti Tikva ‘Hadasha créé par Gideon Saar. Mais le ministre ne s’est pas contenté d’annoncer sa démission, il s’est lancé dans une attaque en règle contre le Premier ministre Binyamin Netanyahou. La virulence de cette attaque de la part de celui qui fut l’un des plus proches du Premier ministre ne peut s’expliquer autrement que par une volonté de vengeance après qu’il n’ait obtenu qu’un ministère subalterne et alambiqué lors de la formation du gouvernement sortant : ministre de l’Enseignement supérieur et de l’Eau..

Dans sa déclaration, Zeev Elkin a utilisé exactement les mêmes arguments que Bleu-Blanc et Gideon Saar : « J’ai vu de plus en plus comment chez Netanyahou, les intérêts personnels ont pris le dessus sur les intérêts nationaux. Nous allons aux élections afin de nommer un nouveau Procureur de l’Etat et influencer votre procès. Vous avez instauré au Likoud la peur de la moindre critique et installé autour de vous une cour byzantine. Les députés Likoud qui courront sur les plateaux de télévision pour me critiquer avec rage disent la même chose de vous en aparté. Vous n’avez aucun problème à promettre et à tromper. Vous comptez sur Naftali Benett pour qu’il oublie ce que vous lui avez fait selon la syndrome de la femme battue. Dans cette situation, je ne puis plus demander aux citoyens d’Israël de voter pour vous ou d’être ministre dans votre gouvernement ». Etc.

Gideon Saar s’est dit réjoui et fier du choix effectué par Zeev Elkin : « Je connais Zeev depuis des années comme étant l’un des meilleurs hommes politiques. les plus intelligents et dotés des plus belles valeurs. Il a effectué un parcours politique impressionnant avec de nombreux postes à la Knesset et au gouvernement. Il a une expérience très riche, il est un expert hors pair suer les questions de sécurité, de politique étrangère et dans tous les sujets qui sont au coeur du sionisme : l’alya, le repeuplement juif, l’éducation et les sciences (…) Ce jour, où Zeev entre dans la direction de Tikva ‘Hadasha, est un grand jour pour moi. Il sera mon adjoint et un associé de premier rang dans la gestion du parti et du pays… ».

Le Likoud a sévèrement critiqué cette décision et la manière dont Zeev Elkin a « craché dans la soupe ». Certains rappellent qu’il avait déjà trahi le Likoud en rejoignant Ariel Sharon à Kadima. Le président de la Knesset Yariv Levin a déclaré : « J’ai été très surpris des propos tenus par Zeev Elkin. Il sait pertinemment que le Premier ministre Binyamin Netanyahou a toujours placé les intérêts nationaux au-dessus de toute autre intérêt. Ayant été associé a de nombreuses négociations, Zeev Elkin sait très bien également que tout ce qui concerne la situation judiciaire personnelle du Premier ministre n’a jamais été un élément dans les négociations de coalition. C’est justement et au contraire Zeev Elkin qui préfère aujourd’hui ses intérêts personnels à la loyauté politique. Au lieu de renforcer les demandes du Likoud pour des réformes profondes dans le système judiciaire il choisit l’attaque et va rejoindre ceux qui entendent perpétuer ces graves lacunes et failles du système judiciaire et le processus de nominations… »

Photo Hadas Parush / Flash 90