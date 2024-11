Le vice-Premier ministre et ministre de la Justice Yariv Levin, réagissant au tir, samedi soir, de deux fusées éclairantes près du domicile du Premier ministre Binyamin Netanyahou à Césarée, a publié un post cinglant dans lequel il a appelé à remettre la réforme judiciaire à l’ordre du jour ‘afin de mettre un terme à l’anarchie de la gauche et du système judiciaire’.

Dans son message, Levin a tenu à souligner ‘qu’il n’était pas nécessaire de tirer des fusées éclairantes sur la maison du Premier ministre pour comprendre la gravité de la violence endémique et de l’insubordination de ceux qui tentaient de démanteler le pays de l’intérieur’.

« Je rejette d’emblée la déclaration de la police et du Shin Bet selon laquelle il s’agirait d’un ‘incident grave’. Il ne s’agit pas d’un autre incident grave, mais du maillon d’une chaîne d’actions violentes et anarchistes visant à provoquer l’assassinat du Premier ministre et le renversement du gouvernement élu par un violent coup d’État … »

« Le temps est venu d’apporter un soutien total à la réforme du système judiciaire et des forces de l’ordre, et de mettre fin à l’anarchie, au déchaînement, à l’insubordination et aux tentatives de porter atteinte au Premier ministre », a-t-il encore déclaré.

Levin a appelé tous les membres de la coalition à le rejoindre et à remettre la réforme judiciaire à l’ordre du jour.