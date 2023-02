Le ministre de la Justice Yariv Levin (Likoud) a réagi dimanche dans la soirée au discours du président Herzog adressé un peu plus tôt à la Nation, dans lequel il appelait à suspendre les démarches entreprises pour la réforme judiciaire afin de permettre l’ouverture d’un dialogue.

Levin a notamment déclaré: « Le président a prononcé son allocution au moment où je participais à des consultations au cabinet sécuritaire. Ce n’est qu’après la réunion que j’ai écouté avec beaucoup d’attention les déclarations d’Itshak Herzog. J’ai trouvé dans ses propos des éléments positifs mais il y en a d’autres qui maintiennent la situation actuelle qui n’est pas normale ».

Il a ajouté: « Toutefois, comme je l’ai dit depuis le début, je suis prêt et même intéressé à avoir un véritable dialogue avec les membres de l’opposition qui accepteront de dialoguer avec moi et il serait profitable d’entamer sans tarder ces discussions ». Levin a cependant estimé que ce dialogue ne devait pas ralentir les démarches qui étaient entreprises pour une réforme ‘substantielle et significative’.