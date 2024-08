Le ministre des Finances Betsalel Smotrich a signé aujourd’hui (lundi) un décret offrant aux olim une réduction à l’achat d’un appartement.

Ce décret permet la déduction de la taxe d’acquisition du prix de l’appartement, une réduction pouvant aller jusqu’à 170000 shekels.

Cette disposition portée par le ministre de l’Alya et de l’Intégration, Ofir Sofer (Hatsionout Hadatit), a été adoptée le 29 juillet par la commission des Finances.

Selon ce décret, les nouveaux immigrants seront totalement exonérés de la taxe d’acquisition pour un appartement coûtant jusqu’à 2 millions de shekels. Cette taxe sera de 0.5% pour les logements dont le prix se situe entre 2 et 6 millions de shekels. Pour les appartements de plus de 20 millions de shekels, la taxe sera prélevée normalement.

Ce nouveau réglement ne s’appliquera pas rétroactivement aux olim ayant acheté un bien avant son entrée en vigueur. En revanche, les olim, arrivés en Israël avant le vote de ces nouvelles règles et qui diposent toujours du statut de nouvel immigrant, pourront demander à bénéficier de ces avantages.

Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, s’est félicité de cette mesure: ”L’Etat d’Israël accueille chaleureusement les olim. Surtout en ce moment, en tant qu’Etat nous devons tout faire pour faciliter l’arrivée des olim du monde entier qui rentrent à la maison. Aujourd’hui, nous avons réalisé un pas important pour les olim et pour l’Etat d’Israël. J’adresse mes remerciements à l’administration fiscale, au ministre de l’Alya et de l’Intégration Ofir Sofer pour son travail important et au président de la commission des Finances, Moshé Gafni, pour sa mobilisation en faveur de cette mesure juste. Juifs de diaspora, rentrez à la maison. Le peuple d’Israël vous attend”.

Le ministre de l’Alya et de l’Intégration, Ofir Sofer, a déclaré: ”Il s’agit d’une nouvelle qui aidera les olim à s’intégrer dans le pays, encouragera ceux qui s’intéressent à l’alya à prendre la décision et à venir. Depuis le début de la guerre, l’alya continue et l’intérêt pour l’alya ne fait qu’augmenter. Le ministère de l’Alya et de l’Intégration oeuvre de toutes ses forces pour faciliter les choses aux olim dans tous les domaines, y compris par l’aide au logement, à l’apprentissage de l’hébreu et aux études académiques”.

