Meïr Poroush, le ministre de la Tradition juive et de Jérusalem, était en visite hier (mardi), sur le site du Tombeau des Rois.

Pendant des siècles, les Juifs ont prié sur ce lieu, surtout pour demander la parnassa. En effet, y sont enterrés de grands philanthropes de l’époque du 2e Temple, des personnages qui ont marqué notre histoire, par leur générosité. A commencer par la Reine Hélène D’Abadiène – Heleni Hamalka – qui s’était convertie au judaïsme et installée en Israël.

L’autre grand personnage enterré là-bas est le beau-père de Rabbi Akiva, Kalba Savoua. Il était réputé pour nourrir avec abondance tous les affamés. Enfin, on y trouve aussi la sépulture de Nakdimon Ben Gourion,que la guémara décrit comme un riche habitant de Jérusalem qui donnait à boire aux pèlerins, quitte à engager sa fortune personnelle.

Outre la grandeur des personnages qui y sont enterrés, le Tombeau des Rois est un monument splendide, qui faisait partie des lieux les plus importants à visiter en Israël.

Au 19e siècle le tombeau est pillé et profané, on le dépouille de ses sarcophages. L’archéologue Félicien Joseph de Saulcy, qui dirige les opérations de fouilles sur place, dérobe les sarcophages et les fait embarquer pour la France. Ils se trouvent depuis au Musée du Louvre à Paris.

L’appellation du site vient d’une erreur de Félicien Joseph de Saulcy, qui pensait dans un premier temps que les rois David et Salomon étaient enterrés sur ce lieu. Il a par la suite reconnu son erreur.

Une philanthrope juive française, Amélie Bertrand, sur le conseil du Grand Rabbin de France, Lazar Izidor, achète alors le Tombeau des Rois pour le préserver de toute profanation. Le site est confié au Hekdesh, institution responsable des monuments juifs. On pense qu’elle a sauvé le site, mais personne ne sait que les sarcophages sont au Louvre et que le contrat d’acquisition dont la signature a été confiée au consulat, ne déclare pas Amélie Bertrand, comme la propriétaire du lieu. A la mort d’Amélie Bertrand, son cousin, Henri Pereire, va offrir le Tombeau à la France, peut-être pensant le mettre à l’abri de toute convoitise.

Mais la France ne tient pas ses engagements. Elle n’a jamais reconnu que ce lieu était celui de sépultures juives. Lorsqu’en 1967, la partie de Jérusalem où se trouve le Tombeau est récupérée par Israël, on pouvait visiter le lieu en donnant quelques shekalim au gardien. Mais en 2000 avec la 2e Intifada, la France décide de fermer l’accès au public, officiellement pour cause de travaux. Ce qui n’empêchait pas d’y organiser des concerts de musique arabe. Plusieurs colloques ont eu lieu au Louvre, lors desquels aucun responsable israélien n’a été invité et qui niant le fait qu’il s’agisse de tombes juives.

Le Hekdesh a entamé des pourparlers avec le Consulat de France pour d’une part obtenir des heures de visite sur ce lieu où les Juifs ont prié pendant des années et d’autre part, le retour définitif des sarcophages spoliés.

Ce sujet sensible fait toujours l’objet d’un contentieux avec la France, qui a été porté devant la justice française. Pour l’heure, le drapeau français flotte toujours sur le monument et les Juifs n’y ont pas un accès libre.

Le ministre Poroush a rencontré sur place un représentant du consulat français. Il a également été mis au courant des poursuites judiciaires en cours en France entre le Hekdesh et le gouvernement français.

« J’appelle le gouvernement français à respecter le lieu et l’histoire juive de Jérusalem, quelque soit l’issue de la procédure juridique », a déclaré Poroush lors de sa visite.

Il a également ajouté : « Quand j’étais enfant, je me souviens avoir visité le Tombeau des rois. C’est un site avec une tradition ancestrale, c’est un site funéraire juif et c’est ainsi qu’il devrait être géré, selon la loi juive et de façon à respecter la tradition juive. »

Etait également présent lors de cette visite, Haïm Berkovitch, qui a été mandaté par le Consistoire de France pour traiter de la question face aux autorités françaises.