Le ministre des Sciences et de l’Espace, Ofir Akounis, a annoncé qu’il ne rencontrerait pas l’ambassadeur allemand en Israël, Steffen Seibert, comme cela était initialement prévu.

Le ministre israélien entend ainsi protester contre la participation de l’ambassadeur allemand à la cérémonie alternative de Yom Hazikaron, qui réunit des familles israéliennes et des familles palestiniennes et qui ne fait aucune différence entre les victimes de guerre et du terrorisme du côté israélien et les terroristes palestiniens tués par Israël.

»La participation de l’ambassadeur à un événement que désapprouvent 99% du public israélien est inacceptable. Il s’agit d’un acte qui profane la mémoire des victimes de guerre et du terrorisme. Pour l’heure, je refuse de rencontrer l’ambassadeur ».