Comme chaque année pour Yom Hazikaron, des cérémonies auront lieu dans les différents cimetières militaires du pays. Le gouvernement envoie des représentants dans ces cérémonies selon une répartition décidée à l’avance.

Le ministre du Logement, Itshak Goldknopf, devait se rendre au cimetière militaire de Kiryat Gat mais il a annoncé ce matin qu’il annulait sa venue.

Cette décision a été prise après que plusieurs familles endeuillées de la ville ont protesté contre la participation du ministre de Yahadout Hatorah qui oeuvre pour obtenir une dispense de service militaire pour la population orthodoxe.

Cette semaine, ces familles se sont adressées au ministre et lui ont demandé de ne pas se rendre au cimetière. La lettre a été rédigée par le Professeur Haïm Saadon, dont le frère, Avner Saadon (z”l), commandant adjoint de la compagnie Egoz, est tombé au Liban en 1974. « Nous pensons que quelqu’un qui représente les groupes de la société israélienne qui refusent de porter le fardeau du service militaire ne peut pas s’adresser à des parents endeuillés en ce jour qui est sacré pour nous », a écrit Saadon.

Il a ajouté : « Nous aurions espéré que vous comprendriez cela de vous-même et que vous vous abstiendriez — mais vous persistez, et vous nous poussez à nouveau à exprimer publiquement notre protestation contre votre participation. Vous n’avez pas votre place dans cette cérémonie. Profitez de ce temps pour aller rendre visite aux familles endeuillées chez elles et écoutez leur douleur. »

Miri Soloveï, dont le père Misha Gertz est tombé à Rafah en 1970, s’est également jointe à la protestation. En larmes, elle a raconté : « Chaque Yom Hazikaron, nous passons ce moment dans le calme. Peu importe qui vient, mais cette personne-là ? Ce n’est pas approprié. Il ne croit ni à l’armée, ni aux soldats, il est contre le service militaire. Ce n’est pas convenable qu’il se tienne là et parle de mon père ou des soldats tombés. Comment peut-il parler ? Nous ne l’acceptons pas. »

Le cabinet du ministre a déclaré : « Nous avons informé le secrétariat du gouvernement que le ministre ne se rendra pas au cimetière militaire de Kyriat Gat, malgré son souhait de participer au Yom Hazikaron pour les soldats tombés au combat et les victimes du terrorisme. Le ministre se rendra au Kotel où il prononcera une prière pour le retour rapide des otages, et récitera des psaumes pour l’élévation de l’âme des défunts, que leur mémoire soit bénie. »