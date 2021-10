L’étrange confiance accordée au gouvernement par une partie des dirigeants de Judée-Samarie va-t-elle s’étioler ? Lundi matin, le ministre de la Coopération régionale Issawi Fredj (Meretz) a évoqué l’accord sur Eviatar, signé entre le gouvernement, le conseil régional de Samarie et les familles qui y étaient installées et qui avaient accepté de quitter les lieux en attendant que le statut juridique des terrains soit établi. En attendant, une unité de Tsahal était censée s’y installer, mais cela ne s’est pas fait.

Il y a une semaine, l‘Administration civile en Judée-Samarie a annoncé que que 6 hectares de l’avant-poste étaient effectivement des terres domaniales et non pas des terres privées comme l’affirmaient mensongèrement des Arabes « palestiniens » et des organisations pro-palestiniennes.

Mais pour le ministre peu importe : « Le gouvernement n’établira ni yeshiva ni village à Eviatar, nous ne l’accpeterons pas ».

Entre temps, Eviatar est devenu le symbole de la crédibilité du Premier ministre Naftali Benett sur la question des implantations en Judée-Samarie. Le président du conseil des localités juives, David Elahyani est membre de Tikva Hadasha et soutient donc le gouvernement envers et contre tout, comme c’est le cas aussi de Danièla Weiss, présidente du mouvement Nah’ala, qui a activement soutenu l’accord sur Eviatar.

Photo Miriam Alster / Flash 90