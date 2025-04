Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a réaffirmé ce mercredi la détermination du pays à conserver le contrôle du corridor de Philadelphie et de l’ensemble de la zone tampon autour de Gaza, même en cas d’accord de cessez-le-feu.

Lors d’une visite sur le terrain dans le corridor de Morag, accompagné du général de division Yaniv Asor, commandant du front sud, Katz a déclaré que cette position était « non négociable » pour des raisons de sécurité nationale. « Nous nous en tiendrons à cela dans tous les cas, quelles que soient les conditions, même s’il y a un accord et même après avoir vaincu le Hamas, » a-t-il insisté, soulignant que l’objectif principal était « d’empêcher la contrebande d’armes et de munitions de pointe vers Gaza. »

Le ministre a également présenté l’opération « Force et glaive » comme une stratégie visant à « accroître la pression pour la libération des otages et à établir les conditions pour la défaite du Hamas. » Selon lui, l’armée israélienne a découvert des tunnels et des infrastructures terroristes le long de nouvelles routes établies dans cette région où Tshaal n’avait encore jamais opéré.

Katz a annoncé qu’un nouveau corridor, similaire à celui de Netzarim, serait bientôt créé pour « couper essentiellement la connexion entre Khan Younis et Rafah, » compliquant davantage les opérations du Hamas dans le sud de l’enclave palestinienne.

Concernant les négociations en cours, le ministre a déclaré que « la probabilité d’un accord est plus élevée qu’elle ne l’était avant le lancement de cette opération militaire surprise le 18 mars. Il a indiqué que le gouvernement israélien privilégiait le « schéma Witkoff, » qui prévoit la libération des otages en deux phases.

Dans un message direct adressé aux Palestiniens, Katz a lancé un appel : « Je dis aux habitants de Gaza : chassez le Hamas et oeuvrez pour la libération des otages. C’est le seul moyen de mettre fin à la guerre. »

Le ministre a également évoqué le plan Trump de migration volontaire des Gazaouis, assurant que sa mise en place par Israël se poursuivait.

Le ministre de la Défense a enfin adressé un message de menace au Hamas : « Si le Hamas persiste dans son refus et ne libère pas les otages, l’armée israélienne engagera d’intenses combats dans toute la bande de Gaza jusqu’à ce que les captifs soient libérés et que le Hamas soit vaincu. »